Противник обстріляв Авдіївку: боєць отримав осколкове поранення

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, поранення отримав один український військовий.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: 19 листопада російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості. Так, у районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих пострілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український захисник, повідомили представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.