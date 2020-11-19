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Противник обстрелял Авдеевку: ранен боец

Четверг, 19 ноября 2020, 18:03

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный.

Источник: вечернее сведения пресс-центра штаба ООС

Детали: 19 ноября российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


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