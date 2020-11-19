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В Україні цього року можуть нарахувати до 33 тисяч смертей від COVID – KSE

Четвер, 19 листопада 2020, 17:24
В Україні цього року можуть нарахувати до 33 тисяч смертей від COVID – KSE

Моделювання Київської школи економіки показало, що в разі дотримання карантину вихідного дня в Україні до кінця 2020 року через COVID-19 кількість смертей може зрости до 17-33 тисяч людей.

Джерело: KSE

Дослівно: "Ми розглянули три сценарії дії карантину вихідного дня. Зелений сценарій — найоптимістичніший і на нашу думку малоймовірний у теперішніх умовах. Він прогнозує 17 000 смертей при умові негайного введення локдауну по всій території України.

Жовтий сценарій, 26 000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює.

Чорний сценарій — 33 000 смертей від ковіду — відіграється якщо існуючий карантин не спрацює. Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року".

Деталі: Експерти рекомендують розширити карантин вихідного дня на будні та вихідні, а самі обмеження необхідно супроводжувати пакетом економічної підтримки для бізнесу та громадян.

А вже після виходу регіону із карантину на його території застосувати модель адаптивного карантину, що діяла в країні з 01 по 12 серпня 2020 року.

Передісторія:

  • За добу 18 листопада в Україні діагностували ще 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб.
  • Станом на 19 липня в Україні померли 10369 людей від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія
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