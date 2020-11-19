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В Украине в этом году могут насчитать до 33 тысяч смертей от COVID – KSE

Четверг, 19 ноября 2020, 18:24

Моделирование Киевской школы экономики показало, что при соблюдении карантина выходного дня в Украине до конца 2020 года из-за COVID-19 количество смертей может возрасти до 17-33 тысяч человек.

Источник: KSE

Дословно: "Мы рассмотрели три сценария действия карантина выходного дня. Зеленый сценарий - самый оптимистичный и, по нашему мнению, маловероятен в нынешних условиях. Он прогнозирует 17000 смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины.

Желтый сценарий, 26000 смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.

Черный сценарий - 33 000 смертей от ковида – будет, если существующий карантин не сработает. Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года".

Детали: Эксперты рекомендуют расширить карантин выходного дня на будние и выходные дни, а сами ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

А уже после выхода региона из карантина на его территории применить модель адаптивного карантина, действовавшей в стране с 01 по 12 августа 2020 года.

Предыстория:

  • За сутки 18 ноября в Украине диагностировали еще 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1531 человека, умерли 257 больных, выздоровели 7400 человек.
  • По состоянию на 19 июля в Украине умерли 10369 человек от коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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