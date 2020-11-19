Комітет назвав переможця на найкращий ескіз великого герба України

Організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на кращий ескіз великого Державного герба України.

Джерело: "Укрінформ", який цитує міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко

Пряма мова Ткаченка: "Журі отримало 125 робіт. З них до конкурсу було допущено 112 робіт. Пройшло кілька турів голосування, в результаті визначено переможця.

Не було призначено другу премію, проте було призначено третю премію. Я радий, що сьогодні оргкомітет ухвалив рішення і було обрано переможця. І цей переможець Олексій Кохан. Відповідно з ним Мінкульт укладе угоду".

Деталі: За словами присутнього на брифінгу міністра юстиції Дениса Малюськи далі буде підготовлено технічний опис та юридичні нюанси використання проєкту великого Державного герба.

Після цього напрацювання передадуть від Кабміну до Верховної Ради, де народні депутати зареєструють відповідний законопроєкт. Таким чином порядок використання, опис держсимволів, зокрема великого Державного герба буде оформлено законом.

Передісторія:

30 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Для відзначення найкращих проєктів ескізів установили премії: перша премія - 100 тисяч гривень, друга премія - 50 тисяч гривень, третя премія - 30 тисяч гривень.

Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.