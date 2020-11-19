Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Комитет назвал победителя на лучший эскиз большого герба Украины

Четверг, 19 ноября 2020, 18:33

Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Источник: "Укринформ", который цитирует министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель.

Не было назначено вторую премию, однако была назначена третья премию. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. С ним Минкульт заключит соглашение".

 

Детали: По словам присутствовавшего на брифинге министра юстиции Дениса Малюськи дальше будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекту большого Государственного герба.

После этого наработки передадут от Кабмина в Верховную Раду, где народные депутаты зарегистрируют соответствующий законопроект. Таким образом порядок использования, описание госсимволов, в частности большого Государственного герба, будет оформлено законом.

Предыстория:

  • 30 сентября Кабинет министров принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
  • Для лучших проектов эскизов установили премии: первая премия - 100 тысяч гривен, вторая премия - 50 тысяч гривен, третья премия - 30 тысяч гривен.

Справка: Согласно ст. 20 Конституции, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Конкурс эскизов большого герба Украины объявляли уже трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно.

Темы: символика


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
символика
Апелляционный суд поддержал УИНП в споре по поводу символики СС "Галичина"
"Красный уголок": стены избиркома в Днепре украшают советские символы
Прокуратура Донецкой области расследует поджог флага Украины
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!