Комитет назвал победителя на лучший эскиз большого герба Украины

Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Источник: "Укринформ", который цитирует министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель.

Не было назначено вторую премию, однако была назначена третья премию. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. С ним Минкульт заключит соглашение".

Детали: По словам присутствовавшего на брифинге министра юстиции Дениса Малюськи дальше будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекту большого Государственного герба.

После этого наработки передадут от Кабмина в Верховную Раду, где народные депутаты зарегистрируют соответствующий законопроект. Таким образом порядок использования, описание госсимволов, в частности большого Государственного герба, будет оформлено законом.

Предыстория:

30 сентября Кабинет министров принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Для лучших проектов эскизов установили премии: первая премия - 100 тысяч гривен, вторая премия - 50 тысяч гривен, третья премия - 30 тысяч гривен.

Справка: Согласно ст. 20 Конституции, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Конкурс эскизов большого герба Украины объявляли уже трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно.