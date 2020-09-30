Кабмін обіцяє чималі премії за ескіз великого Герба України

Проєкт великого герба колективу авторів на чолі з Олександром Івахненком, 1996 рік

Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Джерело: рішення Кабміну

Деталі: Уряд також затвердив Положення про конкурс та склад Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу, який має обрати журі, яке розглядатиме запропоновані ескізи.

Для відзначення найкращих проєктів ескізів установили премії: перша премія - 100 тисяч гривень, друга премія - 50 тисяч гривень, третя премія - 30 тисяч гривень. Нагороджувати переможців буде оргкомітет.

Проєкти ескізів треба надсилати поштовими відправленнями з позначкою "На конкурс кращого ескізу великого Державного Герба України" на адресу: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Конкурс проводитимуть з 1 жовтня до 1 листопада 2020 року. Переможців журі визначить під час виставки проєктів ескізів. Оргкомітет підіб'є підсумки конкурсу до 1 грудня.

Міністерство культури та інформаційної політики має забезпечити суспільне обговорення ескізу великого Державного герба України, а також подання до 1 грудня 2020 року Міністерству юстиції пропозицій за результатами конкурсу, аби їх врахували під час розробки проєкту закону "Про державні символи України".

Відзначені преміями проєкти ескізів та супровідні документи авторам не повернуть. Переможець конкурсу за згодою передає авторські майнові права на ескіз логотипа шляхом укладання договору з Мінкультом.

Якщо першу премію не присудять, конкурс буде продовжено.

Цьому передувало: Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Демократичне об'єднання "Українська національна рада" опублікувало заяву, в якій назвало недоцільним проведення четвертого конкурсу на Великий державний герб України.

За твердженням авторів заяви, герби не створюються чиновниками, а встановлення нового герба означатиме "перезаснування держави". Ба більше: "великі герби властиві імперіям".

Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.

У 2009 році Кабмін навіть затвердив проєкт великого герба. Він включав зображення малого герба у центрі, по боках - фігури лева і запорозького козака, знизу - синьо-жовту стрічку, а вгорі - княжу корону. Однак цей проєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради.

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