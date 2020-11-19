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Поліція взяла під охорону виборчі комісії на Львівщині

Четвер, 19 листопада 2020, 18:00
Поліція взяла під охорону виборчі комісії на Львівщині

Поліція Львівщини взяла під цілодобову охорону територіальні виборчі комісії, де 22 листопада повинен пройти другий тур місцевих виборів.

Джерело: Поліція Львівської області

Дослівно: "Від 19 листопада, поліцейські взяли під цілодобову охорону 9 територіальних виборчих комісій, які отримали бюлетені для голосування - у Львові, Дрогобичі та в Городоцькому районі".

Деталі: В неділю, 22 листопада відбудеться другий тур виборів голів Львівської та Дрогобицької ОТГ, а також депутата Великолюбінської селищної ради Городоцького району.

Передісторія: У другому турі у Львові візьмуть участь чинний мер Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка.

Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Українська правда

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Теми: поліціявибори
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