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Полиция взяла под охрану избирательные комиссии на Львовщине

Четверг, 19 ноября 2020, 18:00
Полиция взяла под охрану избирательные комиссии на Львовщине

Полиция Львовщины взяла под круглосуточную охрану территориальные избирательные комиссии, где 22 ноябрю должен пройти второй тур местных выборов.

Источник: Полиция Львовской области

Дословно: "От 19 ноября, полицейские взяли под круглосуточную охрану 9 территориальных избирательных комиссий, которые получили бюллетени для голосования - во Львове, Дрогобыче и в Городецком районе".

Детали: В воскресенье, 22 ноября состоится второй тур выборов глав Львовской и Дрогобычской ОТГ, а также депутата Великолюбинского поселкового совета Городокского района.

Предыстория: Во втором туре во Львове примут участие действующий мэр Андрей Садовый и экс-председатель ЛОГА Олег Синютка.

Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка - 31,1% (70 682).

Украинская правда

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Темы: полициявиборы
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