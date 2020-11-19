Нацагентство з питань запобігання корупції не змогло стягнути 420,8 тисяч гривень у підприємства, яке володіє серверами для декларацій, через те, що представники відомства не з’явились до суду.

Джерело: адвокат власника серверів Віталій Власюк; пресслужба НАЗК у коментарі "Українській правді"

Деталі: У кінці 2018 року НАЗК уклало з підприємством "Алтаюр", в якого орендує сервери, договір на будівництво відомчого центру обробки даних в приміщенні Агентства. Роботи мали бути завершені у серпні 2019 року.

Однак, НАЗК стверджувало, що "Алтаюр" виконав їх лише у листопаді 2019 року.

Через це відомство хотіло стягнути з підприємства санкції у 420 829 гривень і подало відповідний позов до суду.

"Алтаюр" при цьому заперечував вимоги Нацагентства і подав зустрічний позов з вимогою стягнути вже з НАЗК 200 тисяч гривень, нібито недоплачених за договором.

НАЗК сплатило судовий збір у 6,3 тисячі гривень, суд прийняв позов і призначив розгляд. Однак представники Агенства не з’явились до суду. Тому адвокат "Алтаюру" попросив залишити позов без розгляду, і суд погодився.

Протягом доби "Українська правда" намагалась отримати позицію НАЗК. Зрештою, там підтвердили, що їхній представник не прийшов до суду, і провадження закрите. Причиною назвали "технічні питання".

Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.

Що було раніше: Товариство "Алтаюр" звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій.