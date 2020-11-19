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НАПК не пришло в суд за полмиллиона гривен – дело закрыли

Четверг, 19 ноября 2020, 20:49

Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции не смогло взыскать 420,8 тысяч гривен у предприятия, которое владеет серверами для деклараций, из-за того, что представители ведомства не явились в суд.

Источник: адвокат владельца серверов Виталий Власюк; пресслужба НАПК в комментарии "Украинской правде"

Детали: В конце 2018 года НАПК заключило с предприятием "Алтаюр", у которого арендует сервера, договор на строительство ведомственного центра обработки данных в помещении Агентства. Работы должны были быть завершены в августе 2019 года.

Однако, НАПК утверждало, что "Алтаюр" выполнил их только в ноябре 2019 года.

Поэтому ведомство хотело взыскать с предприятия санкции в 420 829 гривен и подало соответствующий иск в суд.

"Алтаюр" при этом отрицал требования Нацагентства и подал встречный иск с требованием взыскать уже с НАПК 200 тысяч гривен, якобы недоплаченных по договору.

НАПК уплатило судебный сбор в 6,3 тысячи гривен, суд принял иск и назначил рассмотрение. Однако представители Агентства не явились в суд. Поэтому адвокат "Алтаюра" попросил оставить иск без рассмотрения, и суд согласился.

В течение суток "Украинская правда" пыталась получить комментарий НАПК. В конце концов, там подтвердили, что их представитель не пришел в суд, и производство закрыто. Причиной назвали "технические вопросы".

Справка: НАПК с 2017 года арендовало в "Алтаюру" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.

Вначале 2020 году в НАПК заподозрили завышение цены аренды. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали.

В "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, на тот момент еще не арестованное.

Что было раньше: Предприятие "Алтаюр" обратилось в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить хранения деклараций.

Соня Лукашова, УП
Темы: НАПКсуд


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