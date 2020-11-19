Буковина перетнула психологічну позначку: понад 500 заражень COVID за добу

19 листопада у Чернівецькій області зафіксували 531 випадок захворювання на коронавірус – це найбільший показник в області від початку пандемії.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "В Україні уперше зареєстрували понад 13 тисяч випадків коронавірусу, а у Чернівецькій області – понад 500. Запобігти подальшому поширенню інфекції можна лише одним способом – мінімізувати контакти. Звісно, що у холодну пору року зробити це важче, адже ми довше змушені перебувати у приміщеннях.

Також дуже актуальним у цьому контексті є карантин вихідного дня. Якщо залишитеся вдома – зможете перервати ланцюг заражень".

Деталі: Лабораторія дослідила понад 1,5 тисячі зразків.

Померли за добу 5 людей, а одужали – 176.

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