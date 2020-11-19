Буковина перетнула психологічну позначку: понад 500 заражень COVID за добу
19 листопада у Чернівецькій області зафіксували 531 випадок захворювання на коронавірус – це найбільший показник в області від початку пандемії.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова Осачука: "В Україні уперше зареєстрували понад 13 тисяч випадків коронавірусу, а у Чернівецькій області – понад 500. Запобігти подальшому поширенню інфекції можна лише одним способом – мінімізувати контакти. Звісно, що у холодну пору року зробити це важче, адже ми довше змушені перебувати у приміщеннях.
Також дуже актуальним у цьому контексті є карантин вихідного дня. Якщо залишитеся вдома – зможете перервати ланцюг заражень".
Деталі: Лабораторія дослідила понад 1,5 тисячі зразків.
Померли за добу 5 людей, а одужали – 176.
Передісторія:
- За добу 18 листопада в Україні діагностували ще 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб.
- Станом на 19 липня в Україні померли 10369 людей від коронавірусу.