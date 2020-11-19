Буковина пересекла психологическую отметку: более 500 заражений COVID в сутки

19 ноября в Черновицкой области зафиксировали 531 случай заболевания коронавирусом - это самый большой показатель в области с начала пандемии.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "В Украине впервые зарегистрировали более 13 000 случаев коронавируса, а в Черновицкой области - более 500. Предотвратить дальнейшее распространение инфекции можно только одним способом - минимизировать контакты. Конечно, в холодное время года сделать это труднее, ведь мы дольше вынуждены находиться в помещениях.

Также очень актуальный в этом контексте карантин выходного дня. Если останетесь дома - сможете прервать цепь заражений".

Детали: Лаборатория исследовала более 1,5 тысячи образцов.

Умерли в сутки 5 человек, а выздоровели - 176.

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