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Буковина пересекла психологическую отметку: более 500 заражений COVID в сутки

Четверг, 19 ноября 2020, 22:58
Буковина пересекла психологическую отметку: более 500 заражений COVID в сутки

19 ноября в Черновицкой области зафиксировали 531 случай заболевания коронавирусом - это самый большой показатель в области с начала пандемии.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "В Украине впервые зарегистрировали более 13 000 случаев коронавируса, а в Черновицкой области - более 500. Предотвратить дальнейшее распространение инфекции можно только одним способом - минимизировать контакты. Конечно, в холодное время года сделать это труднее, ведь мы дольше вынуждены находиться в помещениях.

Также очень актуальный в этом контексте карантин выходного дня. Если останетесь дома - сможете прервать цепь заражений".

Детали: Лаборатория исследовала более 1,5 тысячи образцов.

Умерли в сутки 5 человек, а выздоровели - 176.

Предыстория:

  • За сутки 18 ноября в Украине диагностировали еще 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1531 человека, умерли 257 больных, выздоровели 7400 человек.
  • По состоянию на 19 июля в Украине умерли 10369 человек от коронавируса.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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