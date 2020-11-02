Притула після програшу у Києві готується до виборів у Раду
Кандидат на посаду мера Києва від "Голосу" Сергій Притула після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів до Верховної Ради.
Джерело: Притула в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Якщо будуть позачергові вибори до парламенту, піду на них в обов’язковому порядку…
Починаючи з сьогоднішнього дня, ми вже дивимося на перспективу на наступні кампанії".
Деталі: На запитання, чому він не пішов першим номером у списку до Київради, Притула відповів, що це обговорювали у партії і дійшли висновку, що якщо він програє мерські вибори, то звужувати його актив до роботи в Київраді не зовсім корисно для партії.
Він уточнив, що на нього розраховують у "більш масштабних рівнях і кампаніях", тому одразу після інтерв’ю він піде в інший кабінет, де узгоджуватимуть його графік подальших відряджень по регіонах.
Притула додав, що партія ставить перед ним завдання розвивати партійні осередки та зберегти той актив, який є у них по регіонах, незалежно від того, наскільки успішно чи не успішно вони пройшли цю кампанію на місцевих виборах.
Він додав, що зараз формуватимуть "коротку, середню, довготривалу стратегію для роботи в регіонах".
За словами Притули, йому вже вдалося завести людей до ВР і до місцевих органів влади, тому нічого не завадить йому у наступну кампанію увійти самому.
Передісторія:
- 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У день виборів Сергій Притула висловлював упевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом із Віталієм Кличком.
- Однак, згідно з екзит-полом "Рейтингу", у Києві голоси розподілилися так: Віталій Кличко ("УДАР") – 47,8%; Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%; Сергій Притула ("Голос") – 8,3%; Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%; Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%; Андрій Пальчевський – 4,5%; Ігор Смешко – 3,4%.
- Офіційних і остаточних даних від Центральної виборчої комісії поки немає.