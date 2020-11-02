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Притула після програшу у Києві готується до виборів у Раду

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:56
Фото Дмитра Ларіна, УП

Кандидат на посаду мера Києва від "Голосу" Сергій Притула після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів до Верховної Ради.

Джерело: Притула в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо будуть позачергові вибори до парламенту, піду на них в обов’язковому порядку…

Починаючи з сьогоднішнього дня, ми вже дивимося на перспективу на наступні кампанії".

Деталі: На запитання, чому він не пішов першим номером у списку до Київради, Притула відповів, що це обговорювали у партії і дійшли висновку, що якщо він програє мерські вибори, то звужувати його актив до роботи в Київраді не зовсім корисно для партії.

Він уточнив, що на нього розраховують у "більш масштабних рівнях і кампаніях", тому одразу після інтерв’ю він піде в інший кабінет, де узгоджуватимуть його графік подальших відряджень по регіонах.

Притула додав, що партія ставить перед ним завдання розвивати партійні осередки та зберегти той актив, який є у них по регіонах, незалежно від того, наскільки успішно чи не успішно вони пройшли цю кампанію на місцевих виборах. 

Він додав, що зараз формуватимуть "коротку, середню, довготривалу стратегію для роботи в регіонах".

За словами Притули, йому вже вдалося завести людей до ВР і до місцевих органів влади, тому нічого не завадить йому у наступну кампанію увійти самому.  

Передісторія:

  • 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У день виборів Сергій Притула висловлював упевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом із Віталієм Кличком.
  • Однак, згідно з екзит-полом "Рейтингу", у Києві голоси розподілилися так: Віталій Кличко ("УДАР") – 47,8%; Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%; Сергій Притула ("Голос") – 8,3%; Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%; Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%; Андрій Пальчевський – 4,5%; Ігор Смешко – 3,4%.
  • Офіційних і остаточних даних від Центральної виборчої комісії поки немає.

Українська правда
Теми: Голосвиборимісцева владаВерховна РадаСергій Притула


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