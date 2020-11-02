Притула після програшу у Києві готується до виборів у Раду

Кандидат на посаду мера Києва від "Голосу" Сергій Притула після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів до Верховної Ради.

Джерело: Притула в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо будуть позачергові вибори до парламенту, піду на них в обов’язковому порядку…

Починаючи з сьогоднішнього дня, ми вже дивимося на перспективу на наступні кампанії".

Деталі: На запитання, чому він не пішов першим номером у списку до Київради, Притула відповів, що це обговорювали у партії і дійшли висновку, що якщо він програє мерські вибори, то звужувати його актив до роботи в Київраді не зовсім корисно для партії.

Він уточнив, що на нього розраховують у "більш масштабних рівнях і кампаніях", тому одразу після інтерв’ю він піде в інший кабінет, де узгоджуватимуть його графік подальших відряджень по регіонах.

Притула додав, що партія ставить перед ним завдання розвивати партійні осередки та зберегти той актив, який є у них по регіонах, незалежно від того, наскільки успішно чи не успішно вони пройшли цю кампанію на місцевих виборах.

Він додав, що зараз формуватимуть "коротку, середню, довготривалу стратегію для роботи в регіонах".

За словами Притули, йому вже вдалося завести людей до ВР і до місцевих органів влади, тому нічого не завадить йому у наступну кампанію увійти самому.

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