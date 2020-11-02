КС скасував збори суддів і візьметься за ринок землі

Конституційний суд скасував заплановані на 2 листопада збори суддів і має намір розглядати питання щодо ринку землі.

Джерело: перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради, сайт КС, суддя КС Ігор Сліденко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стефанчука: "Об 11 годині сьогодні були скасовані збори суддів і було з порушенням усіх процедур змінено порядок денний роботи КС: о 12 годині почнеться пленарне засідання Великої палати КС, буде продовжено розгляд справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення першого речення частини першої статті 13 частини першої статті 14 Конституції. Це що стосується тлумачення по землі.

Мені видається, що мабуть є час, щоб ми спинилися в прийнятті неконституційних і незаконних рішень і почали шукати вихід із цієї ситуації. Це зобов’язує в тому числі і нас, Верховну Раду, я вношу таку пропозицію, щоб більш уважно підійти і доукомплектувати наші вакансії в КС".

Деталі: На офіційному сайті КС розміщено оголошення, що збори суддів Конституційного суду України перенесено.

В порядку денному – закрите засідання справи про офіційне тлумачення положень Конституції щодо права власності на землю.

Суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко стверджує, що в понеділок Велика палата КС продовжує розгляд конституційного подання, суть якого зводиться виключно до тлумачення положень Основного закону - землі як основного національного багатства.

За його словами, тлумачення поняття "земля" як об'єкта права власності не є ключовим у даному поданні.

"Мова не йде про обмін чого-небудь, мова йде про тлумачення норм Конституції", - пояснив Сліденко.

Суддя сказав, що йому не відомо, з яких причин було перенесено збори суддів, і які саме питання планувалися до розгляду.

Він також зазначив, що не знає, коли буде включено до порядку денного питання про його відставку.

Нагадаємо: Народні депутати від фракції ВО "Батьківщина" та члени депутатської групи "За майбутнє" оскаржують в Конституційному суді закон "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Передісторія:

28 квітня глава держави Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі, ухвалений парламентом 31 березня, назвавши це історичним моментом для України.

15 квітня Тимошенко принесла в офіс президента лист, у якому вимагала від Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом законопроект про ринок землі.

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