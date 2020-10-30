Суддя КС Сліденко: Після тиску з ОП я написав заяву про відставку 

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко, який був доповідачем у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців, заявив, що з Офісу президента на нього тиснули - і він написав заяву про відставку, але її ще не розглянули.

Джерело: Сліденко на брифінгу

Пряма мова: "Я хотів би зробити заяву. Після того, як на мене був здійснений прямий тиск з боку представників Офісу президента перед усними слуханнями ввечері 7 жовтня цього року, коли мені подзвонили і сказали, що я себе веду неправильно і у зв'язку з цим у мене будуть проблеми, 8 жовтня зранку я написав заяву про відставку,, щоб ви розуміли.

Тому я маю моральне право говорити про ці речі… 8 жовтня я написав заяву про відставку. Вона знаходиться в суді. Її має розглядати суд, коли поставлять у порядок денний.

Я не можу назвати прізвища (тих, хто чинив тиск - УП). Якщо буде проведено слідство, я назву всі прізвища - і після цього, коли зафіксують мої свідчення, я дам пресконференцію. Я скажу, хто це робив, як і в якій формі.

Мені сказали, що оскільки я себе веду неправильно, то в мене будуть проблеми. І наступного ранку на усних слуханнях у мене ці проблеми з'явилися".

Деталі: З приводу свого декларування Сліденко зазначив, що 26 грудня 2019 року він виїхав за кордон, 4 січня повернувся, 8 січня вийшов на роботу після вихідних і заповнив відомість про зарплату. Суддя визнав, що формально порушив закон, бо фізично не міг внести зміни до декларації вчасно, бо був тоді за кордоном.

Сліденко заявив, що готував проєкт рішення "без всякого тиску Медведчука, Коломойського і інших сил, які звинувачують": основна частина - його, лише щодо 366 статті - це "колективна творчість Конституційного суду".

За словами судді-доповідача, автори подання хотіли скасувати електронне декларування, але КС такого рішення не приймав, а лише визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

Оскільки він "уже майже не суддя" КС, Сліденко наперед висловив думку, що електронне декларування цілком конституційне.

За твердженням Сліденка, ситуація з e-декларуванням "штучно інспірована": ніякої загрози антикорупційній системі чи функціонуванню окремих органів не існує, а "ті зміни, які вніс Конституційний суд, лікуються елементарно внесенням змін у поточне законодавство - це три дні законодавчої роботи".

Суддя стверджує, що з рішення КС не випливала потреба закривати реєстр декларацій, але 366 статтю ККУ не можна було застосовувати в тому вигляді, в якому вона була.

Сліденко заявив, що сам є прихильником криміналізації недостовірного декларування, але є претензія до контрольних повноважень НАЗК.

Також, на його переконання, НАЗК зараз використовують проти суду.

Цьому передувало: Голова КС Олександр Тупицький на брифінгу перед Ігорем Сліденком також звинуватив оточення президента в атаці на Конституційний суд і в намаганні створити "кнопочний" КС.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія: