Суддя КС Сліденко: Після тиску з ОП я написав заяву про відставку
Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня - і 8 жовтня він написав заяву про відставку, але її ще не розглянули.
Джерело: Сліденко на брифінгу
Пряма мова: "Подзвонили з ОФісу президента і сказали що я веду себе неправильно і в мене будуть проблеми"
Деталі: Суддя-доповідач відмовився назвати, хто саме чинив тиск на нього.
Сліденко сказав, що наступного ж дня після цього написав заяву про відставку, її ще не розглядали, проте він "уже майже не суддя" КС.
Тому він наперед висловив думку, що електронне декларування цілком законне, а до закону про Національне агентство з запобігання корупції просто треба внести зміни.
Зокрема, на думку Сліденка, треба прибрати норму про те, що НАЗК може з власної ініціативи починати антикорупційні справи, бо "це повноваження радянської прокуратури" і це неправильно.
Інші подробиці: З приводу свого декларування, Сліденко визнав, що формально порушив закон, бо фізично не міг внести зміни до декларації вчасно, бо був тоді за кордоном.
Цьому передувало: Голова КС Олександр Тупицький на брифінгу перед Ігорем Сліденком також звинуватив оточення президента в атаці на Конституційний суд і в намаганні створити "кнопочний" КС.
Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- В Європейському Союзі заявили, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
- Президент Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки й оборони, після чого вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС визнати його рішення про декларування "нікчемним" і таким, що не має правових наслідків.