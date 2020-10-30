Суддя КС Сліденко: Після тиску з ОП я написав заяву про відставку 

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня - і 8 жовтня він написав заяву про відставку, але її ще не розглянули.

Джерело: Сліденко на брифінгу

Пряма мова: "Подзвонили з ОФісу президента і сказали що я веду себе неправильно і в мене будуть проблеми"

Деталі: Суддя-доповідач відмовився назвати, хто саме чинив тиск на нього.

Сліденко сказав, що наступного ж дня після цього написав заяву про відставку, її ще не розглядали, проте він "уже майже не суддя" КС.

Тому він наперед висловив думку, що електронне декларування цілком законне, а до закону про Національне агентство з запобігання корупції просто треба внести зміни.

Зокрема, на думку Сліденка, треба прибрати норму про те, що НАЗК може з власної ініціативи починати антикорупційні справи, бо "це повноваження радянської прокуратури" і це неправильно.

Інші подробиці: З приводу свого декларування, Сліденко визнав, що формально порушив закон, бо фізично не міг внести зміни до декларації вчасно, бо був тоді за кордоном.

Цьому передувало: Голова КС Олександр Тупицький на брифінгу перед Ігорем Сліденком також звинуватив оточення президента в атаці на Конституційний суд і в намаганні створити "кнопочний" КС.

Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія: