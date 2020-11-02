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Масовий розстріл на Житомирщині: поліція все з'ясувала, і справа пішла в суд

Понеділок, 2 листопада 2020, 17:04
Масовий розстріл на Житомирщині: поліція все з'ясувала, і справа пішла в суд

Поліція завершила розслідування вбивства сімох людей, які 22 травня однією компанією відпочивали біля ставка у Житомирській області і чимось не сподобались організатору "вечірки".

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: 31 жовтня до суду було направлено обвинувачення стосовно 58-річного жителя Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство їх товариша.

Починаючи з 22 травня підозрюваний перебував під вартою, а у кримінальному провадженні було проведено понад сотні експертних досліджень.

У ході досудового розслідування були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка, де й відбувались події.

Передісторія: Близько 1:00 22 травня у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель розстріляв з гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ" 7 осіб.

Згодом стало відомо, що серед загиблих – колишні учасники АТО та волонтери. Національна гвардія підтвердила, що троє із семи загиблих під час стрілянини на Житомирщині, є її військовослужбовцями.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Українська правда
Теми: вбивствонадзвичайна подіяполіціясуд
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