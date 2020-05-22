Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Національна гвардія підтвердила, що троє із семи загиблих під час нічної стрілянини на Житомирщині, є її військовослужбовцями.

Джерело: Національна гвардія України у Facebook

Дослівно: "Серед загиблих є і військовослужбовці Національної гвардії України.

У цій страшній трагедії загинув військовослужбовець за контрактом Бригади швидкого реагування старший сержант Вульчин В. С., а також 2 військовослужбовці за контрактом військової частини 3066 молодший сержант Мамиченко В. Л. та старший солдат Москалець А. В.".

Деталі: У Нацгвардії відзначили, що військовослужбовці перебували у відпустці, яка була їм надана після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС.

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