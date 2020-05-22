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Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

П'ятниця, 22 травня 2020, 16:10
Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Національна гвардія підтвердила, що троє із семи загиблих під час нічної стрілянини на Житомирщині, є її військовослужбовцями.

Джерело: Національна гвардія України у Facebook

Дослівно: "Серед загиблих є і військовослужбовці Національної гвардії України.

У цій страшній трагедії загинув військовослужбовець за контрактом Бригади швидкого реагування старший сержант Вульчин В. С., а також 2 військовослужбовці за контрактом військової частини 3066 молодший сержант Мамиченко В. Л. та старший солдат Москалець А. В.".

Деталі: У Нацгвардії відзначили, що військовослужбовці перебували у відпустці, яка була їм надана після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС.

Передісторія: 

  • Близько 1:00 22 травня у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель розстріляв з гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ" 7 осіб.
  • Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили. На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Встановлюються всі обставини події.
  • Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) ККУ. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.
  • Згодом стало відомо, що серед загиблих – колишні учасники АТО та волонтери.

Українська правда

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Теми: НацгвардіяЖитомирщинавбивство
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