Арахамія розповів про розмову з главою КС: закон про землю не чіпали

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зустрівся з очільником Конституційного суду Олександром Тупицьким і той запевнив, що Суд не планує найближчим часом розглядати подання народних депутатів про неконституційність закону про землю.

Джерело: Арахамія журналістам, якого цитує "Суспільне"

Пряма мова Арахамії: "Він (Тупицький – ред.) спростував інформацію про те, що зараз відбувається "зрадоподібне" засідання про землю. Це черговий процес про землю, який триває вже декілька місяців. І ще буде низка засідань".

Вони не розглядали землю, вони розглядали статті, пов'язані з ринком землі. Саму землю вони зараз не розглядають і найближчим часом, як повідомив пан Тупицький, не будуть розглядати".

Деталі: Арахамія наголосив, що просив Тупицього проводити розгляд "у максимально відкритому режимі", щоб народні депутати мали змогу почути думку всіх суддів і юридичні аргументи, які у них з’являються.

Щодо питання конституційності закону про мову, голова КСУ повідомив, що його планують розглянути найближчим часом і зазначив, що судді "добре розуміють, яка зараз температура в суспільстві".

Окрім того, голова КСУ пообіцяв депутату, що залучатиме до роботи міжнародних партнерів, "щоб не було зайвих звинувачень".

Що було раніше: Арахамія приїхав до будівлі КС для розмови з главою відомства.

Передісторія:

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд на закритому засіданні визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

У відповідь на це рішення президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".

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