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Арахамія приїхав у КС - запитати суддів про супертурборежим

Понеділок, 2 листопада 2020, 15:18
Арахамія приїхав у КС - запитати суддів про супертурборежим

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хоче поспілкуватися з головою Конституційного суду Олександром Тупицьким, щоб дізнатися причину супертурборежиму роботи суду.

Джерело: Арахамія в коментарі телеканалу "Україна 24" на ґанку КС, куди він прибув 2 листопада

Пряма мова: "Підкреслюю, що ніякі двері ми ламати не будемо і закликати до цього… Можливо, пан Тупицький пояснить, чому це сталося (оперативні рішення в закритому режимі –ред.), може, через ковід. Я вийду і вам доповім…

Буду просити пана Тупицького, можливо, зробити перерву на 10 хвилин (КС 2 листопада розглядає подання нардепів щодо закону про ринок землі) і пояснити, чому саме так все відбувається в супертурборежимі, і все закрито і непрозоро".

Деталі: Арахамія зазначив, що до нього можуть приєднатися ще кілька нардепів "Слуги народу" та не виключив, що їхній візит судді можуть розцінити як "елемент тиску". Водночас він наголосив, що їхня мета – поспілкуватися та отримати роз’яснення.

Щодо можливих шляхів розв’язання конституційної кризи в країні Арахамія сказав, що гарним кроком була б добровільна відставка суддів КС на тлі втрати довіри суспільства, чи відставка Тупицького. Однак такий варіант голові фракції СН бачиться малоймовірним.

Арахамія повідомив, що у понеділок фракція "Слуга народу" матиме засідання стосовно законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського про перезавантаження КС.

Він зазначив, що у фракції голоси на користь цього документу є, але знадобляться і партнери по голосуванню з інших політсил.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд на закритому засіданні визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У відповідь на це рішення президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".

Читайте також колонку Арахамії на УП: "Порошенко та його цинічні... судді"

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КС
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