Кравчук: У Зеленського є план "Б" щодо Донбасу
Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі, перший президент Леонід Кравчук упевнений, що у нинішнього президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: його інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити...
Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали - це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу".
Деталі: Кравчук вважає, що президент пам'ятає про той термін "в один рік", щоб спробувати використати існуючі механізми і завершити війну на Донбасі.
Нагадаємо: Ще в липні 2019 року Зеленський висловив сподівання, що протягом року війна на Донбасі скінчиться.