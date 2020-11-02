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Кравчук: У Зеленського є план "Б" щодо Донбасу

Понеділок, 2 листопада 2020, 18:10
Кравчук: У Зеленського є план Б щодо Донбасу

Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі, перший президент Леонід Кравчук упевнений, що у нинішнього президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: його інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити...

Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали - це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу".

Деталі: Кравчук вважає, що президент пам'ятає про той термін "в один рік", щоб спробувати використати існуючі механізми і завершити війну на Донбасі.

Нагадаємо: Ще в липні 2019 року Зеленський висловив сподівання, що протягом року війна на Донбасі скінчиться.

Теми: КравчукЗеленськийДонбасТКГ
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