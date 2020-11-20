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Україна подала окупантам список на обмін полоненими — Кравчук

П'ятниця, 20 листопада 2020, 03:24

Глава делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Україна передала російським окупантам список на взаємний обмін.

Джерело: Кравчук в інтерв'ю "Громадському"

Пряма мова: "Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін — це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо.

Крім того, ми ставимо питання більш широко. Ми не знаємо, скільки людей на тих територіях страждають в різних формах тиску. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема "всіх на всіх" почала реально втілюватися в життя.

Перше — це здійснити обмін тих людей, списки яких підготовлені. А далі діяти за принципом "всіх на всіх" і добиватися, щоб це сталося найближчим часом".

Довідка: Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня — Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях — Офіс президента опублікував список імен. 

Теми: РосіявійнаокупаціяДонбас


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