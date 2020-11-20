Украина подала оккупантам список на обмен пленными — Кравчук

Глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина передала российским оккупантам список на взаимный обмен.

Источник: Кравчук в интервью "Громадському"

Прямая речь: "Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим.

Кроме того, мы ставим вопрос более широко. Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают от различных форм давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь.

Первое — это обменять тех людей, списки которых подготовлены. А дальше действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время".

Справка: Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Тогда Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.