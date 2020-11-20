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Війська Росії на Донбасі поранили українського військового

П'ятниця, 20 листопада 2020, 07:10

Минулої доби збройні формування Росії на Донбасі двічі порушили перемир'я, одного військовослужбовця України поранено.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 19 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.

Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає".

Теми: ООС


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