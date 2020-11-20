Войска России на Донбассе ранили украинского военного

За прошедшие сутки вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили перемирие, один военнослужащий Украина ранены.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружено работу вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки одного военнослужащего Объединенных сил были ранены. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумел, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет".