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Войска России на Донбассе ранили украинского военного

Пятница, 20 ноября 2020, 06:10
Войска России на Донбассе ранили украинского военного

За прошедшие сутки вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили перемирие, один военнослужащий Украина ранены.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружено работу вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки одного военнослужащего Объединенных сил были ранены. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумел, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет".

Темы: ООС
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