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Азербайджан розміщує війська в Агдамі, вірмени залишають регіон

П'ятниця, 20 листопада 2020, 10:02
Фото radiosvoboda.org

Азербайджанські війська увійшли до району Агдам, який межує з Нагорним Карабахом, в рамках мирної угоди з Вірменією.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану, "Радіо Свобода

Дослівно Міноборони Азербайджану: "Згідно з тристоронньою угодою, підписаною президентою республіки Азербайджан, прем’єр-міністром республіки Вірменія та президентом Російської Федерації, підрозділи азербайджанської армії увійшли до регіону Агдам 20 листопада"

Деталі: Агдам – один із трьох регіонів, які оточують Нагорний Карабах. Цей регіон має відійти під контроль Баку після близько 30 років перебування під фактичним управлінням Вірменії.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, вірмени в селах Агдаму мали лише кілька днів на те, щоб залишити свої домівки. Вони пакують речі в автомобілі, перш ніж підпалити залишені будівлі.

На додачу до Агдаму вірмени мають залишити західні райони Кельбаджар до 25 листопада та Лачин до 1 грудня.

Передісторія:

  • Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. 
  • Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.
  • 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.
  • Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджану повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. 
  • Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією.

Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах


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