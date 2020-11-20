Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Азербайджан размещает войска в Агдаме, армяне покидают регион

Пятница, 20 ноября 2020, 09:02
Азербайджан размещает войска в Агдаме, армяне покидают регион
Фото radiosvoboda.org

Азербайджанские войска вошли в район Агдам, который граничит с Нагорным Карабахом, в рамках мирного соглашения с Арменией.

Источник: Министерство обороны Азербайджана, "Радио Свобода

Дословно Минобороны Азербайджана: "Согласно трехсторонним соглашением, подписанным президентом республики Азербайджан, премьер-министром республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в регион Агдам 20 ноября"

Детали: Агдам - ​​один из трех регионов, окружающих Нагорный Карабах. Этот регион должен отойти под контроль Баку после около 30 лет пребывания под фактическим управлением Армении.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, армяне в селах Агдама имели всего несколько дней на то, чтобы покинуть свои дома. Они пакуют вещи в автомобили, прежде чем поджечь оставленные здания.

Кроме Агдама, армяне должны покинуть западные районы Кельбаджар до 25 ноября и Лачин до 1 декабря.

Предыстория:

  • Нагорный Карабах – международно признанная часть Азербайджана, контроль над которой (а также над частью других территорий страны) Баку потерял после войны 1991-1994 годов и называл ее своей оккупированной территорией.
  • В конце сентября Азербайджан начал военную кампанию за восстановление контроля над всей своей территорией и благодаря технологическому превосходству своего войска достиг значительных успехов. Но в результате боевых действий погибли тысячи людей, в том числе и гражданских.
  • 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
  • Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в последующие дни армянские силы возвращают Азербайджану полный контроль над захваченными ими территориями за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а так называемый Лачинский коридор - автомобильная дорога, соединяющая центр Нагорного Карабаха с Арменией - останется незаблокированным. 
  • Этот коридор и линию контакта сторон, по соглашению, должны контролировать миротворческие силы, командированные Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Азербайджан
В Армении заявили о возможности мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
Премьер Армении прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном 1 июня
Армения не подтвердила подписание мирного соглашения с Азербайджаном на саммите в Кишиневе
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: