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Азербайджан размещает войска в Агдаме, армяне покидают регион

Пятница, 20 ноября 2020, 10:02
Фото radiosvoboda.org

Азербайджанские войска вошли в район Агдам, который граничит с Нагорным Карабахом, в рамках мирного соглашения с Арменией.

Источник: Министерство обороны Азербайджана, "Радио Свобода

Дословно Минобороны Азербайджана: "Согласно трехсторонним соглашением, подписанным президентом республики Азербайджан, премьер-министром республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в регион Агдам 20 ноября"

Детали: Агдам - ​​один из трех регионов, окружающих Нагорный Карабах. Этот регион должен отойти под контроль Баку после около 30 лет пребывания под фактическим управлением Армении.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, армяне в селах Агдама имели всего несколько дней на то, чтобы покинуть свои дома. Они пакуют вещи в автомобили, прежде чем поджечь оставленные здания.

Кроме Агдама, армяне должны покинуть западные районы Кельбаджар до 25 ноября и Лачин до 1 декабря.

Предыстория:

  • Нагорный Карабах – международно признанная часть Азербайджана, контроль над которой (а также над частью других территорий страны) Баку потерял после войны 1991-1994 годов и называл ее своей оккупированной территорией.
  • В конце сентября Азербайджан начал военную кампанию за восстановление контроля над всей своей территорией и благодаря технологическому превосходству своего войска достиг значительных успехов. Но в результате боевых действий погибли тысячи людей, в том числе и гражданских.
  • 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
  • Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в последующие дни армянские силы возвращают Азербайджану полный контроль над захваченными ими территориями за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а так называемый Лачинский коридор - автомобильная дорога, соединяющая центр Нагорного Карабаха с Арменией - останется незаблокированным. 
  • Этот коридор и линию контакта сторон, по соглашению, должны контролировать миротворческие силы, командированные Россией.

Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах


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