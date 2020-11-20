Азербайджан размещает войска в Агдаме, армяне покидают регион

Азербайджанские войска вошли в район Агдам, который граничит с Нагорным Карабахом, в рамках мирного соглашения с Арменией.

Источник: Министерство обороны Азербайджана, "Радио Свобода"

Дословно Минобороны Азербайджана: "Согласно трехсторонним соглашением, подписанным президентом республики Азербайджан, премьер-министром республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в регион Агдам 20 ноября"

Детали: Агдам - ​​один из трех регионов, окружающих Нагорный Карабах. Этот регион должен отойти под контроль Баку после около 30 лет пребывания под фактическим управлением Армении.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, армяне в селах Агдама имели всего несколько дней на то, чтобы покинуть свои дома. Они пакуют вещи в автомобили, прежде чем поджечь оставленные здания.

Кроме Агдама, армяне должны покинуть западные районы Кельбаджар до 25 ноября и Лачин до 1 декабря.

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