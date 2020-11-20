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Посли G7 озвучили Зеленському очікування щодо відбору суддів КСУ

П'ятниця, 20 листопада 2020, 10:16
Посли G7 озвучили Зеленському очікування щодо відбору суддів КСУ

Посли країн "Групи семи" в Україні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорили потребу забезпечити чесний відбір суддів Конституційного суду. 

Про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів G7 у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора посли країн G7 зустрілися з президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкочування назад українських антикорупційних реформ", - сказано у повідомленні. 

Відзначається, що "обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ".

"Це історична можливість добитися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада посол ЄС нагадав Україні про зобов'язання через три тижні після рішення КСУ.

У ЄС сподіваються, що Верховна рада швидко знайде "розумний вихід" з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКСG7
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