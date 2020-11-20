Послы G7 озвучили Зеленскому ожидания по отбору судей КСУ

Послы стран "Группы семи" в Украине на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудили необходимость обеспечить честный отбор судей Конституционного суда.

Об этом говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ".

"Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 ноября посол ЕС напомнил Украине об обязательствах через три недели после решения КСУ.

В ЕС надеются, что Верховная рада быстро найдет "разумный выход" из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею Зеленского не ограничиваться вопросом КС.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.