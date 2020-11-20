Великий Герб: мережею пішли пародії, Дубілет показав альтернативи
Бізнесмен і колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет показав ескізи Великого герба України, які подавала на конкурс його група, а переможця зустріла критика в соцмережах.
Джерело: пост Дубілета, "Укрпошти" та інших користувачів Facebook
Пряма мова Дубілета: "Оголосили переможця конкурсу на найкращий ескіз Великого герба України. Я входжу в групу, яка зайняла в цьому конкурсі третє місце. Друге місце присуджено не було.
Над створенням нашого варіанту працювало 12 осіб, включаючи Івана Турецького, одного з творців тризуба. Іван – відомий геральдист і художник зі Львова.
...Ми знайшли, як мені здається, дуже оригінальний прийом. У наших ескізах ми зашифрували в зображенні код 0101010101000001, що в перекладі з бінарного коду означає UA, тобто Україна. Це символізує сучасність України, прихильність до цифрового розвитку, IT-індустрію (у всіх проектах на гербі представлена лише аграрна індустрія).
Цей шифр не видно, якщо цього не знати. Але це був би дуже оригінальний хід, про який написала б уся світова преса. Мені розповіли учасники процесу, що, судячи з усього, комісія не зрозуміла і не оцінила цю ідею. Шкода.
Також один із наших варіантів містив дівчину з книгою і гілкою оливи. Книга символізує знання, олива – мир. І, в цілому, цей образ доповнював би козака з рушницею (який, нагадаю, є обов'язковим елементом за Конституцією).
Наша група зробила всі варіанти в досить лаконічному стилі. Ми спеціально збільшили розмір тризуба і нічого не розміщували над ним, щоб герб не виглядав, як сервант бабусі, а мав акцент саме на малому гербі.
Крім того, одним із варіантів нашої групи був герб, виконаний у дуже сучасному стилі, з серйозним відступом від канонів геральдики. Він виглядає круто, сучасно, і, до речі, відповідав умовам конкурсу. Хоча ми, звісно, не сумнівалися, що комісія його забракує".
Деталі: На думку Дубілета, вибір Великого герба України – не найважливіше питання, але він прописаний у Конституції, а "по-справжньому крутий, прогресивний герб" допоміг би Україні заявити про себе на весь світ.
Дубілет зазначив, що в гербі, який посів перше місце, одним з щитотримачів є архангел. Він вважає, що у державній символіці світської країни не повинно бути релігійних символів.
Тим часом у соцмережах жваво обговорюють обраний варіант.
Дехто пише про проєкт Великого Герба, що так виглядає "сором", дорікаючи за відсутність ідеї: "зроблено по принципу солянки - охопити все". Дехто вважає, що автори "просто на 200 рочків спізнились". А дехто кепкує, що "внизу іще треба затонулу російську ескадру в Севастопольській бухті намалювать, бо чогось не вистачає".
"Укрпошта" оновила "аватарку", дотепно реагуючи на образ майбутнього Великого Герба - зображення з поштовим голубом презентувало підприємство у Facebook менше десяти годин.
А Георгій Сагітов взагалі виклав пародію на Герб за мотивами сучасних реалій.
Цьому передувало: 18 листопада Організаційний комітет оголосив переможця у конкурсі на найкращий ескіз великого Державного герба України: це Олексій Кохан, саме з ним укладе угоду Міністерство культури.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що журі отримало 125 робіт, з них до конкурсу допустили 112 робіт. Другу премію не призначали, проте призначили третю. Переможці отримають винагороду (перша премія – 100 тисяч гривень, третя премія – 30 тисяч гривень).
Демократичне об'єднання "Українська національна рада" раніше публікувало заяву, в якій назвало недоцільним проведення четвертого конкурсу на Великий державний герб України. За твердженням авторів заяви, герби не створюються чиновниками, а встановлення нового герба означатиме "перезаснування держави".
Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.
У 2009 році Кабмін навіть затвердив проєкт великого герба. Він включав зображення малого герба у центрі, по боках - фігури лева і запорозького козака, знизу - синьо-жовту стрічку, а вгорі - княжу корону. Однак цей проєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради.
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