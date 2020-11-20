Великий Герб: мережею пішли пародії, Дубілет показав альтернативи

Бізнесмен і колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет показав ескізи Великого герба України, які подавала на конкурс його група, а переможця зустріла критика в соцмережах.

Джерело: пости Дубілета, "Укрпошти" та інших користувачів Facebook

Пряма мова Дубілета: "Оголосили переможця конкурсу на найкращий ескіз Великого герба України. Я входжу в групу, яка зайняла в цьому конкурсі третє місце. Друге місце присуджено не було.

Над створенням нашого варіанту працювало 12 осіб, включаючи Івана Турецького, одного з творців тризуба. Іван – відомий геральдист і художник зі Львова.

...Ми знайшли, як мені здається, дуже оригінальний прийом. У наших ескізах ми зашифрували в зображенні код 0101010101000001, що в перекладі з бінарного коду означає UA, тобто Україна. Це символізує сучасність України, прихильність до цифрового розвитку, IT-індустрію (у всіх проектах на гербі представлена лише аграрна індустрія).

Цей шифр не видно, якщо цього не знати. Але це був би дуже оригінальний хід, про який написала б уся світова преса. Мені розповіли учасники процесу, що, судячи з усього, комісія не зрозуміла і не оцінила цю ідею. Шкода.

Також один із наших варіантів містив дівчину з книгою і гілкою оливи. Книга символізує знання, олива – мир. І, в цілому, цей образ доповнював би козака з рушницею (який, нагадаю, є обов'язковим елементом за Конституцією).

Наша група зробила всі варіанти в досить лаконічному стилі. Ми спеціально збільшили розмір тризуба і нічого не розміщували над ним, щоб герб не виглядав, як сервант бабусі, а мав акцент саме на малому гербі.

Крім того, одним із варіантів нашої групи був герб, виконаний у дуже сучасному стилі, з серйозним відступом від канонів геральдики. Він виглядає круто, сучасно, і, до речі, відповідав умовам конкурсу. Хоча ми, звісно, не сумнівалися, що комісія його забракує".

Деталі: На думку Дубілета, вибір Великого герба України – не найважливіше питання, але він прописаний у Конституції, а "по-справжньому крутий, прогресивний герб" допоміг би Україні заявити про себе на весь світ.

Дубілет зазначив, що в гербі, який посів перше місце, одним з щитотримачів є архангел. Він вважає, що у державній символіці світської країни не повинно бути релігійних символів.

Тим часом у соцмережах жваво обговорюють обраний варіант.

Переможець конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України, автор Олексій Кохан Facebook Олександра Ткаченка

Дехто пише про проєкт Великого Герба, що так виглядає "сором", дорікаючи за відсутність ідеї: "зроблено по принципу солянки – охопити все". Дехто вважає, що автори "просто на 200 рочків спізнились". А дехто кепкує, що "внизу іще треба затонулу російську ескадру в Севастопольській бухті намалювать, бо чогось не вистачає".

"Укрпошта" оновила "аватарку", дотепно реагуючи на образ майбутнього Великого Герба – зображення з поштовим голубом презентувало підприємство у Facebook менше десяти годин.

А Георгій Сагітов взагалі виклав пародію на Герб за мотивами сучасних реалій.

Цьому передувало: 19 листопада Організаційний комітет оголосив переможця у конкурсі на найкращий ескіз великого Державного герба України: це Олексій Кохан, саме з ним укладе угоду Міністерство культури.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що журі отримало 125 робіт, з них до конкурсу допустили 112 робіт. Другу премію не призначали, проте призначили третю. Переможці отримають винагороду (перша премія – 100 тисяч гривень, третя премія – 30 тисяч гривень).

Демократичне об'єднання "Українська національна рада" раніше публікувало заяву, в якій назвало недоцільним проведення четвертого конкурсу на Великий державний герб України. За твердженням авторів заяви, герби не створюються чиновниками, а встановлення нового герба означатиме "перезаснування держави".

Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.

У 2009 році Кабмін навіть затвердив проєкт великого герба. Він включав зображення малого герба у центрі, по боках - фігури лева і запорозького козака, знизу - синьо-жовту стрічку, а вгорі - княжу корону. Однак цей проєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради.

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