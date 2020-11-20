Большой Герб: по сети пошли пародии, Дубилет показал альтернативы

Бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет показал эскизы Большого герба Украины, которые подавала на конкурс его группа, а победитель наткнулся на критику в соцсетях.

Источник: посты Дубилета, "Укрпочты" и других пользователей Facebook

Прямая речь Дубилета: "Объявили победителя конкурса на лучший эскиз Большого герба Украины. Я вхожу в группу, которая заняла в этом конкурсе третье место. Второе место присуждено не было.

Над созданием нашего варианта работало 12 человек, включая Ивана Турецкого, одного из создателей тризуба. Иван – известный геральдист и художник из Львова.

...Мы нашли, как мне кажется, очень оригинальный прием. В наших эскизах мы зашифровали в изображении код 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA, то есть Украина. Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, IT-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия).

Этот шифр не видно, если этого не знать. Но это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы вся мировая пресса. Мне рассказали участники процесса, что, судя по всему, комиссия не поняла и не оценила эту идею. Жаль.

Также один из наших вариантов содержал девушку с книгой и веткой оливы. Книга символизирует знания, олива – мир. И, в целом, этот образ дополнял бы козака с ружьем (который, напомню, является обязательным элементом по Конституции).

Наша группа сделала все варианты в достаточно лаконичном стиле. Мы специально увеличили размер тризуба и ничего не размещали над ним, чтобы герб не выглядел, как сервант бабушки, а имел акцент именно на малом гербе.

Кроме того, одним из вариантов нашей группы был герб, выполненный в очень современном стиле, с серьезным отступлением от канонов геральдики. Он смотрится круто, современно, и, кстати, соответствовал условиям конкурса. Хотя мы, конечно, не сомневались, что комиссия его забракует".

Детали: По мнению Дубилета, выбор Большого герба Украины – не самый важный вопрос, но он прописан в Конституции, а "по-настоящему крутой, прогрессивный герб" помог бы Украине заявить о себе на весь мир.

Дубилет отметил, что в гербе, который занял первое место, одним из щитодержателей является архангел. Он считает, что в светской стране на государственной символике не должно быть религиозных символов.

Между тем, в соцсетях активно обсуждают выбранный вариант.

Победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины, автор Алексей Кохан Facebook Александра Ткаченко

Кто-то пишет о проекте Большого Герба, что так выглядит "стыд", упрекая за отсутствие идеи: "сделано по принципу солянки – охватить все". Кто-то считает, что авторы "просто на 200 годков опоздали". А кое-кто шутит, что "внизу еще надо затонувшую российскую эскадру в Севастопольской бухте намалевать, а то чего-то не хватает".

"Укрпочта" обновила "аватарку", остроумно реагируя на образ будущего Большого Герба - изображение с почтовым голубем презентовало предприятие в Facebook менее десяти часов.

А Георгий Сагитов вообще выложил пародию на Герб по мотивам современных реалий.

Этому предшествовало: 19 ноября Организационный комитет объявил победителя в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины: это Алексей Кохан, именно с ним заключит соглашение Министерство культуры.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что жюри получило 125 работ, из них к конкурсу допустили 112 работ. Вторую премию не назначали, но назначили третью. Победители получат вознаграждение (первая премия – 100 тысяч гривен, третья премия – 30 тысяч гривен).

Демократическое объединение "Украинская национальная рада" ранее публиковало заявление, в котором назвало нецелесообразным проведение четвертого конкурса на Большой государственный герб Украины. По утверждению авторов заявления, гербы не создаются чиновниками, а установление нового герба означает "переоснование государства".

Справка: Согласно ст. 20 Конституции, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Конкурс эскизов большого герба Украины объявляли уже трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно.

В 2009 году Кабмин даже утвердил проект большого герба. Он включал изображение малого герба в центре, по бокам - фигуры льва и запорожского казака, снизу - сине-желтую ленту, а вверху - княжескую корону. Однако этот проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Знать больше: Тайна княжеского трезубца. Что символизирует наш герб?

Наш Герб. 1000 лет истории