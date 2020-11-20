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У Чечні оперативно знищили героїв коміксів після зауваження Кадирова

П'ятниця, 20 листопада 2020, 13:50
Фото "РИА Новости"

Після зауваження глави Чечні Рамзана Кадирова зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой менше ніж за 3 доби прибрали зображення персонажів американських фільмів і коміксів Marvel.

Джерело: "РІА Новини"

Дослівно: "Тепер на стінах красуються портрети Байсангура Беноєвського, Ахмата Кадирова, Бейбулата Таймієва і шейха Мансура". 

 
Було і стало
Фото "РИА Новости"

Передісторія:

  • 17 листопада ЗМІ повідомили, що глава Чечні Рамзан Кадиров доручив прибрати зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой зображення персонажів американських фільмів і коміксів Marvel і замінити їх на національних героїв.

Теми: ЧечняКадиров


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