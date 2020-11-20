У Чечні оперативно знищили героїв коміксів після зауваження Кадирова
П'ятниця, 20 листопада 2020, 13:50
Після зауваження глави Чечні Рамзана Кадирова зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой менше ніж за 3 доби прибрали зображення персонажів американських фільмів і коміксів Marvel.
Джерело: "РІА Новини"
Дослівно: "Тепер на стінах красуються портрети Байсангура Беноєвського, Ахмата Кадирова, Бейбулата Таймієва і шейха Мансура".
Передісторія:
- 17 листопада ЗМІ повідомили, що глава Чечні Рамзан Кадиров доручив прибрати зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой зображення персонажів американських фільмів і коміксів Marvel і замінити їх на національних героїв.