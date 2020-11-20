Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чечні оперативно знищили героїв коміксів після зауваження Кадирова

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:50
У Чечні оперативно знищили героїв коміксів після зауваження Кадирова
Фото "РИА Новости"

Після зауваження глави Чечні Рамзана Кадирова зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой менше ніж за 3 доби прибрали зображення персонажів американських фільмів і коміксів Marvel.

Джерело: "РІА Новини"

Дослівно: "Тепер на стінах красуються портрети Байсангура Беноєвського, Ахмата Кадирова, Бейбулата Таймієва і шейха Мансура". 

 
Було і стало
Фото "РИА Новости"

Передісторія:

  • 17 листопада ЗМІ повідомили, що глава Чечні Рамзан Кадиров доручив прибрати зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой зображення персонажів американських фільмів і коміксів Marvel і замінити їх на національних героїв.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧечняКадиров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Чечня
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Підзахисній побитого в Чечні адвоката дали 5,5 років колонії
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
Усі новини...
Реклама: