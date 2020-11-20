Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чечне оперативно уничтожили героев комиксов после замечания Кадырова

Пятница, 20 ноября 2020, 12:50
В Чечне оперативно уничтожили героев комиксов после замечания Кадырова
Фото "РИА Новости"

После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова со стен детского игрового центра в городе Курчалой меньше чем за 3 суток убрали изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel.

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "Теперь на стенах красуются портреты Байсангура Беноевского, Ахмата Кадырова, Бейбулата Таймиева и шейха Мансура". 

 
Было и стало
Фото "РИа новости"

Предыстория:

  • 17 ноября СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их национальными героями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧечняКадыров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Чечня
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Подзащитной избитого в Чечне адвоката дали 5,5 лет колонии
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: