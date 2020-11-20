Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Чечне оперативно уничтожили героев комиксов после замечания Кадырова

Пятница, 20 ноября 2020, 13:50
Фото "РИА Новости"

После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова со стен детского игрового центра в городе Курчалой меньше чем за 3 суток убрали изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel.

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "Теперь на стенах красуются портреты Байсангура Беноевского, Ахмата Кадырова, Бейбулата Таймиева и шейха Мансура". 

 
Было и стало
Фото "РИа новости"

Предыстория:

  • 17 ноября СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их национальными героями.

Темы: ЧечняКадыров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Чечня
Кадыров приказал уничтожить известных героев комиксов в детском центре
Кадыров решил ввести санкции против Помпео
Австрийская полиция задержала двух чеченцев по делу убийства политэмигранта Умарова
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...