В Чечне оперативно уничтожили героев комиксов после замечания Кадырова
Пятница, 20 ноября 2020, 12:50
После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова со стен детского игрового центра в городе Курчалой меньше чем за 3 суток убрали изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel.
Источник: "РИА Новости"
Дословно: "Теперь на стенах красуются портреты Байсангура Беноевского, Ахмата Кадырова, Бейбулата Таймиева и шейха Мансура".
Предыстория:
- 17 ноября СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их национальными героями.