В Чечне оперативно уничтожили героев комиксов после замечания Кадырова

После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова со стен детского игрового центра в городе Курчалой меньше чем за 3 суток убрали изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel.

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "Теперь на стенах красуются портреты Байсангура Беноевского, Ахмата Кадырова, Бейбулата Таймиева и шейха Мансура".

Было и стало Фото "РИа новости"

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