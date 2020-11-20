Вереснева смертність в Україні зросла на більше як 15%

Кількість померлих в Україні у вересні-2020 до вересня-2019 зросла на 15,4%, але за 9 місяців скоротилася на 2,3%.



Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Держстату

Деталі: В Україні за дев'ять місяців цього року померли 426,69 тисяч осіб, що на 2,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і народилися - 220,66 тисяч, що на 5,4% менше.



Водночас у вересні цього року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з вереснем минулого року - на 15,4%, до 48,37 тисяч осіб.



Вересень став третім місяцем цього року, коли кількість померлих перевищила минулорічні дані: першим був червень із 8,4%, другим серпень із 3,9%.



Водночас червневий показник міг бути пов'язаний із незвично різким зниженням смертності в травні-2020 - на 16,9% до травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями у статистиці за травень-червень минулого року.



Згідно з даними Держстату, за дев'ять місяців цього року від COVID-19 померли 4,3 тис., або 1%.

Однак у вересні частка цієї причини смерті зросла до 3,6%, а загальна кількість померлих від нової хвороби становить 1,74 тисячі.



За даними Міністерства охорони здоров'я, у жовтні COVID-19 став причиною смерті вже 3,11 тисячі осіб, а за 19 днів листопада - 3,29 тис. осіб, а, значить, у листопаді його частка в загальному обсязі смертей вже може перевищити 10%.



Основною причиною смерті за дев'ять місяців цього року, згідно з інформацією Держстату, залишалася ішемічна хвороба серця - 199,1 тис., або 46,7%, а загалом хвороби системи кровообігу стали причинами смерті у 67,4% випадках.

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