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Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Пятница, 20 ноября 2020, 15:00

Количество умерших в Украине в сентябре 2020 года к сентябрю 2019-го выросла на 15,4%, но за 9 месяцев сократилась на 2,3%.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госстата

Детали: В Украине за девять месяцев этого года умерли 426,69 тысяч человек, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родились – 220,66 тысяч, что на 5,4% меньше.

В то же время в сентябре этого года зафиксирован значительный рост количества умерших по сравнению с сентябрем прошлого года - на 15,4%, до 48,37 тысяч человек.

Сентябрь стал третьим месяцем этого года, когда количество умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%, вторым августе с 3,9%.

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае 2020 - на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Согласно данным Госстата, за девять месяцев этого года от COVID-19 умерли 4,3 тыс., Или 1%.

Однако в сентябре доля этой причины смерти возросла до 3,6%, а общее количество умерших от новой болезни составляет 1,74 тысячи.

По данным Министерства здравоохранения, в октябре COVID-19 стал причиной смерти уже 3,11 тысячи человек, а за 19 дней ноября - 3,29 тыс. человек, а, значит, в ноябре его доля в общем объеме смертей уже может превысить 10%.

Основной причиной смерти за девять месяцев этого года, по информации Госкомстата, оставалась ишемическая болезнь сердца - 199,1 тыс., или 46,7%, а в целом болезни системы кровообращения стали причинами смерти в 67,4% случаев.

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Предыстория:

  • 19 ноября в Украине было зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19 - это второй подряд антирекорд и третий в течение недели; госпитализировали 1 728 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 7 845 человек.

Темы: медицинакарантин


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