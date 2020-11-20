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На тисячу більше другий день поспіль: в Україні 14 575 випадків COVID за добу 

П'ятниця, 20 листопада 2020, 07:15
На тисячу більше другий день поспіль: в Україні 14 575 випадків COVID за добу 
Коронавірус у регіонах

19 листопада в Україні було зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19 - це другий поспіль антирекорд і третій впродовж тижня; госпіталізували 1 728 пацієнтів, померли 229 хворих, одужали 7 845 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Летальних випадків найбільше було в четвер у Києві (33), Дніпропетровській (29), Донецькій (25), Київській і Запорізькій (по 15), Хмельницькій (12) та Львівській (11) областях.

Із усіх 14,6 тисячі виявлених у четвер хворих: 549 – діти, 613 – медпрацівники, 315 – працівники МВС, 225 – військовослужбовці ЗСУ.

 
МОЗ

Минулої доби в Україні зробили 70 752 тестів: методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795. За весь час пандемії методом ПЛР було проведено 4 108 825 тестувань.

Із березня в Україні коронавірусну хворобу виявили у 598 085 осіб, із них одужали 274 324 особи, померли 10 598 пацієнтів.

Зараз коронавірус мають 313 163 жителі України. 

 
УП

Нагадаємо: 18 листопада в Україні діагностували 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли "рекордні" 257 хворих, одужали 7 400 осіб.

Станом на 19 листопада у світі COVID-19 діагностували у понад півмільйона людей за добу 18 листопада. Україна за кількістю нових випадків COVID-19 була на 13-му місці у світі.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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