В "Опорі" порахували, скільки жінок потрапили у місцеву владу від найбільших партій

Серед усіх обраних на місцевих виборах кандидатів 64,1% є чоловіками, а 35,9% – жінками.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: Аналіз проводився на основі 39 813 осіб, які були обрані депутатами місцевих рад або головами громад. На сайті ЦВК досі відсутня інформація щодо майже 4 тысяч обраних депутатів.

Найбільше жінок було обрано у маленьких громадах із кількістю виборців до 10 тисяч – 41,6%.

В обласних радах майже 28,2% обраних депутатів є жінками; в районних – 33,7%; у радах громад з кількістю виборців понад 10 тисяч – 32,8%.

Найнижчий відсоток жінок є серед обраних міських, селищних та сільських голів – 16,8%.

Проте і кандидаток-жінок на дану посаду теж було значно менше, ніж кандидатів-чоловіків.

Якщо говорити про партії, то серед тих, що отримали найбільше мандатів, найвищий відсоток обраних жінок-кандидатів у списках партії "Наш край" – 40,3% та "Слуга народу" – 39,1%, а найнижчий у ВО "Свобода" – 26%.

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