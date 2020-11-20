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В "Опоре" посчитали, сколько женщин попали в местную власть от крупнейших партий

Пятница, 20 ноября 2020, 16:02
В Опоре посчитали, сколько женщин попали в местную власть от крупнейших партий

Среди всех избранных на местных выборах кандидатов 64,1% являются мужчинами, а 35,9% - женщинами.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Анализ проводился на основе 39813 человек, которые были избраны депутатами местных советов или главами общин. На сайте ЦИК до сих пор отсутствует информация о почти 4 тысячах избранных депутатов.

Больше всего женщин было выбрано в маленьких общинах с количеством избирателей в 10 тысяч - 41,6%.

В областных советах почти 28,2% избранных депутатов являются женщинами; в районных - 33,7%; в советах общин с количеством избирателей более 10 тысяч - 32,8%.

Самый низкий процент женщин среди избранных городских, поселковых и сельских голов - 16,8%. Однако и кандидаток-женщин на эту должность тоже было значительно меньше, чем кандидатов-мужчин.

Если говорить о партиях, то среди получивших больше всего мандатов, самый высокий процент избранных женщин-кандидатов в списках партии "Наш край" - 40,3% и "Слуга народа" - 39,1%, а самый низкий в ВО "Свобода" - 26%.

 

Предыстория:

  • Местные выборы, которые прошли в Украине 25 октября впервые проводились с "гендерным требованием".
  • Гендерный минимум для женщин и мужчин в партийном избирательном списке, по новому Избирательному кодексу, составляет 40%.
  • Партии, которые не будут придерживаться этого принципа, не регистрировали на выборах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: местная властьвиборы
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