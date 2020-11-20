В "Опоре" посчитали, сколько женщин попали в местную власть от крупнейших партий

Среди всех избранных на местных выборах кандидатов 64,1% являются мужчинами, а 35,9% - женщинами.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Анализ проводился на основе 39813 человек, которые были избраны депутатами местных советов или главами общин. На сайте ЦИК до сих пор отсутствует информация о почти 4 тысячах избранных депутатов.

Больше всего женщин было выбрано в маленьких общинах с количеством избирателей в 10 тысяч - 41,6%.

В областных советах почти 28,2% избранных депутатов являются женщинами; в районных - 33,7%; в советах общин с количеством избирателей более 10 тысяч - 32,8%.

Самый низкий процент женщин среди избранных городских, поселковых и сельских голов - 16,8%. Однако и кандидаток-женщин на эту должность тоже было значительно меньше, чем кандидатов-мужчин.

Если говорить о партиях, то среди получивших больше всего мандатов, самый высокий процент избранных женщин-кандидатов в списках партии "Наш край" - 40,3% и "Слуга народа" - 39,1%, а самый низкий в ВО "Свобода" - 26%.

Предыстория: