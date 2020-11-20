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У Тбілісі захопили заручників в офісі компанії із видачі мікрокредитів

П'ятниця, 20 листопада 2020, 16:13
У Тбілісі захопили заручників в офісі компанії із видачі мікрокредитів

У Тбілісі невідомий чоловік захопив заручників в офісі мікрофінансової організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

Начальник патрульної поліції Важа Сірадзе заявив, що проводиться спецоперація. За його словами, в офісі знаходяться 9 заручників і один озброєний чоловік.

Сірадзе зазначив, що не має точної інформації про те, чим саме озброєний нападник.

Він закликав усі засоби масової інформації припинити прямі трансляції, оскільки вони становлять загрозу як для громадян, так і для правоохоронних органів.

За даними ЗМІ, у нападника в руках граната. До будівлі прибув спецназ, район повністю оточила поліція. З будинків, які знаходяться навколо захопленого офісу, були евакуйовані люди.

Нагадаємо, 21 жовтня озброєний чоловік захопив заручників у філії "Банку Грузії" в Зугдіді та вимагав півмільйона доларів. Він отримав гроші та зник, усіх заручників було звільнено.

"Українська правда" в Threads

Теми: Грузіязаручникигроші
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