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В Тбилиси захватили заложников в офисе компании по выдаче микрокредитов

Пятница, 20 ноября 2020, 16:13
В Тбилиси захватили заложников в офисе компании по выдаче микрокредитов

В Тбилиси неизвестный мужчина захватил заложников в офисе микрофинансовой организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

Начальник патрульной полиции Важа Сирадзе заявил, что проводится спецоперация. По его словам, в офисе находятся 9 заложников и один вооруженный человек.

Сирадзе отметил, что не имеет точной информации о том, чем именно вооруженный грабитель.

Он призвал все средства массовой информации прекратить прямые трансляции, поскольку они представляют угрозу как для граждан, так и для правоохранительных органов.

По данным СМИ, у нападающего в руках граната. К зданию прибыл спецназ, район полностью окружила полиция. Из домов, которые находятся вокруг захваченного офиса, были эвакуированы люди.

Напомним, 21 октября вооруженный мужчина захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди и требовал полмиллиона долларов. Он получил деньги и исчез, всех заложников освободили.

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Темы: Грузиязаложникиденьги
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