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Мінкульт визнав російського музиканта Фадєєва загрозою для нацбезпеки України

П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:32

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки внесло російського музиканта Максима Фадєєва до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Дослівно: "11 листопада 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом МКІП від 19 листопада №2319 російського музиканта було включено до переліку".

Довідково: Композитор і музичний продюсер Максим Фадєєв відвідував окупований Росією Крим. Зокрема, у червні 2017 року з’явися записаний на півострові кліп за участю Фадєєва та артистки Наргіз Закірової.

Нагадаємо: Служба безпеки заборонила в’їзд на територію держави 41 іноземцю, серед яких Максим Фадєєв.

Українська правда
Теми: МінкультуриСБУРосіяпропагандаокупація


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