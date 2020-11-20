Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности внесло российского музыканта Максима Фадеева в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Источник: пресс-служба Минкульта

Дословно: "11 ноября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом МКИП от 19 ноября №2319 российского музыканта было включено в перечень".

Справка: Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев посещал оккупированный Россией Крым. В частности, в июне 2017 появись записанный на полуострове клип с участием Фадеева и артистки Наргиз Закировой.

Напомним: Служба безопасности запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых Максим Фадеев.