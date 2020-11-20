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Заступник голови ОП: Я б не сказав, що у Зеленського суперлегка форма хвороби

П'ятниця, 20 листопада 2020, 16:59
Заступник голови ОП: Я б не сказав, що у Зеленського суперлегка форма хвороби

Рішення про лікування президента Володимира Зеленського в лікарні "Феофанія" прийняли лікарі.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенка: "Рішення помістити його в лікарню було прийнято лікарями. Вони краще, ніж хто б то не було оцінюють ситуацію".

"Я б не сказав, що він (Зеленський – ред.) хворіє в якийсь суперлегкій формі".

Деталі: За словами Тимошенко, госпіталізація президента не позначилася на графіку роботи. Він весь час проводить різні наради, в різних складах. Зеленський, за його словами, - згідно з рішенням лікарів, знаходиться в лікарні під наглядом".

Передісторія:

13 вересня головний лікар "Феофанії" заявив, що президент Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, знаходиться в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти.

Теми: ЗеленськийОфіс генпрокуроракоронавірус
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