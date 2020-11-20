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Заместитель председателя ОП: Я бы не сказал, что у Зеленского суперлегкая форма болезни

Пятница, 20 ноября 2020, 17:59

Решение о лечении президента Владимира Зеленского в больнице "Феофания" приняли врачи.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тимошенко: " Решение поместить его в больницу было принято врачами. Они лучше, чем кто бы то ни было оценивают ситуацию".

" Я бы не сказал, что он (Зеленский – ред.) болеет в какой-то суперлегкой форме".

Детали: По словам Тимошенко, госпитализация президента не сказалась на графике работы. Он все время проводит различные совещания, в разных составах. Зеленский, по его словам, - по решению врачей, находится в больнице под наблюдением".

Предистория:

13 сентября главный врач "Феофании" заявил, что президент Владимир Зеленский, у которого 9 ноября обнаружили коронавирус, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты.

Темы: ЗеленскийОфис генпрокуроракоронавирус


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