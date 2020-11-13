Зеленський перебуває у "Феофанії" на таких умовах, що й інші пацієнти – головлікар

Президент Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, знаходиться в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти, підкреслює головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

Джерело: Семенів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сума утримання президента така ж, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тис. грн на день.

Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати в залежності від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих же умовах, що й інші".

Деталі: Головлікар нагадав, що "Феофанія" з початку вересня почала приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб. За його словами, бюджет для кожного - однаковий.

Семенів також повідомив, що президент Зеленський почувається добре.

Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також підкреслив, що поширювана інформація про нібито "захмарні тарифи" на лікування президента Зеленського від COVID-19 у лікарні "Феофанія" не відповідає дійсності.

Пряма мова: "Єдина відмінність перебування Володимира Зеленського в "Феофанії" від будь-якого іншого пацієнта - це наявність у нього комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн. Будь-які повідомлення про "захмарні тарифи" в "Феофанії" абсолютно не відповідають дійсності. Більш того, скажу, що в столиці далеко не "Феофанія" тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного пацієнта".

Передісторія: