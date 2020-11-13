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Зеленський перебуває у "Феофанії" на таких умовах, що й інші пацієнти – головлікар

П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:27
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, знаходиться в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти, підкреслює головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

Джерело: Семенів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю

Пряма мова: "Сума утримання президента така ж, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тис. грн на день.

Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати в залежності від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих же умовах, що й інші".

Деталі: Головлікар нагадав, що "Феофанія" з початку вересня почала приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб. За його словами, бюджет для кожного - однаковий.

Семенів також повідомив, що президент Зеленський почувається добре.

Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання.

Передісторія:

  • Президента Володимира Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака, у яких підтвердили коронавірус, помістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія". Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.
  • Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі: коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.
  • У березні президент доручав уряду скасувати всі нормативні акти, які вимагають "особливого підходу" до лікування перших осіб держави. Він запевняв, що ніяких люксових палат для "членів ЦК" у лікарнях не буде.

Теми: Зеленськийкоронавірус


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