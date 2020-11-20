Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Конкурс на великий герб: В Оргкомітеті обіцяють "великі сюрпризи"

П'ятниця, 20 листопада 2020, 18:44

Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що рекомендації Оргкомітету конкурсу з відбору найкращого ескізу великого герба України будуть "великим сюрпризом".

Джерело: Дробович, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Дробовича: "Так, ми зробили максимум. Ми виконали завдання Верховної Ради, ми вибрали герб, тобто кращий ескіз із тих, що були. Але які ще будуть рекомендації - пропоную стежити за новинами. Оргкомітет дасть Кабінету міністрів свої рекомендації, і вони будуть цікаві".

Деталі: Він повідомив, що рекомендації, які подасть Оргкомітет Кабінету міністрів, "для багатьох людей… будуть великим сюрпризом". Він додав, що ці рекомендації "знімуть багато суперечок".

Що цьому передувало:

  • 19 листопада організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на кращий ескіз великого Державного герба України.

Теми: символікаУкраїнаКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики

Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі

Україна внесла 44 країни до "червоного" списку поширення COVID-19

Вереснева смертність в Україні зросла на більше як 15%

Немає міжнародного розшуку: Суд пояснив, чому скасував арешт Януковича

фото, відеоУ Білорусі тисячі людей прощаються з убитим активістом

Усі новини...
символіка
Великий Герб: мережею пішли пародії, Дубілет показав альтернативи
Комітет назвав переможця на найкращий ескіз великого герба України
Апеляційний суд підтримав УІНП у суперечці щодо символіки СС "Галичина"
Останні новини
20:01
фотоСекретну відеоконференцію міністрів оборони ЄС перервав журналіст, який підібрав код доступу
19:43
Україна скоротила експорт товарів до ЄС на 16%
19:27
Окупанти 4 рази порушили "тишу"
19:01
Бізнес подав позовів до держави на 1 мільярд через зелений тариф
18:55
У Тбілісі затримали чоловіка, який захопив заручників в офісі мікрофінансової організації
18:48
У Зеленського хочуть відновити Ради регіонів
18:44
Конкурс на великий герб: В Оргкомітеті обіцяють "великі сюрпризи"
18:15
Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики
18:02
Ватикан просить Instagram розслідувати, як "лайк" Папи Римського опинився на фото моделі
18:00
Зеленський попросив допомоги у Венеційки щодо КС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!