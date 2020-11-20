Конкурс на великий герб: В Оргкомітеті обіцяють "великі сюрпризи"
П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:44
Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що рекомендації Оргкомітету конкурсу з відбору найкращого ескізу великого герба України будуть "великим сюрпризом".
Джерело: Дробович, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Дробовича: "Так, ми зробили максимум. Ми виконали завдання Верховної Ради, ми вибрали герб, тобто кращий ескіз із тих, що були. Але які ще будуть рекомендації - пропоную стежити за новинами. Оргкомітет дасть Кабінету міністрів свої рекомендації, і вони будуть цікаві".
Деталі: Він повідомив, що рекомендації, які подасть Оргкомітет Кабінету міністрів, "для багатьох людей… будуть великим сюрпризом". Він додав, що ці рекомендації "знімуть багато суперечок".
Що цьому передувало:
- 19 листопада організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на кращий ескіз великого Державного герба України.