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Конкурс на великий герб: В Оргкомітеті обіцяють "великі сюрпризи"

П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:44
Конкурс на великий герб: В Оргкомітеті обіцяють великі сюрпризи

Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що рекомендації Оргкомітету конкурсу з відбору найкращого ескізу великого герба України будуть "великим сюрпризом".

Джерело: Дробович, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Дробовича: "Так, ми зробили максимум. Ми виконали завдання Верховної Ради, ми вибрали герб, тобто кращий ескіз із тих, що були. Але які ще будуть рекомендації - пропоную стежити за новинами. Оргкомітет дасть Кабінету міністрів свої рекомендації, і вони будуть цікаві".

Деталі: Він повідомив, що рекомендації, які подасть Оргкомітет Кабінету міністрів, "для багатьох людей… будуть великим сюрпризом". Він додав, що ці рекомендації "знімуть багато суперечок".

Що цьому передувало:

  • 19 листопада організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на кращий ескіз великого Державного герба України.

"Українська правда" в Threads

Теми: символікаУкраїнаКабінет міністрів
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