Конкурс на великий герб: В Оргкомітеті обіцяють "великі сюрпризи"

Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що рекомендації Оргкомітету конкурсу з відбору найкращого ескізу великого герба України будуть "великим сюрпризом".

Джерело: Дробович, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Дробовича: "Так, ми зробили максимум. Ми виконали завдання Верховної Ради, ми вибрали герб, тобто кращий ескіз із тих, що були. Але які ще будуть рекомендації - пропоную стежити за новинами. Оргкомітет дасть Кабінету міністрів свої рекомендації, і вони будуть цікаві".

Деталі: Він повідомив, що рекомендації, які подасть Оргкомітет Кабінету міністрів, "для багатьох людей… будуть великим сюрпризом". Він додав, що ці рекомендації "знімуть багато суперечок".

Що цьому передувало: