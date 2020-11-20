Конкурс на большой герб: В Оргкомитете обещают "большие сюрпризы"

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что рекомендации Оргкомитета конкурса по отбору лучшего эскиза большого герба Украины станут "большим сюрпризом".

Источник: Дробович, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Дробовича: "Да, мы сделали максимум. Мы выполнили задачу Верховной Рады, мы выбрали герб, то есть лучший эскиз из тех, что были. Но еще будут рекомендации – предлагаю следить за новостями. Оргкомитет даст Кабинету министров свои рекомендации, и они будут интересные".

Детали: Он сообщил, что рекомендации, которые даст Оргкомитет Кабинету министров, "для многих людей... будут большим сюрпризом". Он добавил, что эти рекомендации "снимут много споров".

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