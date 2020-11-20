Окупанти 4 рази порушили "тишу"

20 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.

Штаб зазначає, що вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців.