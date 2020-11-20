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Окупанти 4 рази порушили "тишу"

П'ятниця, 20 листопада 2020, 18:27
Окупанти 4 рази порушили тишу

20 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.

Штаб зазначає, що вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна
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