Окупанти 4 рази порушили "тишу"
П'ятниця, 20 листопада 2020, 19:27
20 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.
Штаб зазначає, що вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців.
Українська правда