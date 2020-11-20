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Оккупанты 4 раза нарушили "тишину"

Пятница, 20 ноября 2020, 19:27

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые 22 июля.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе населенного пункта Шумы противник пытался спровоцировать наших защитников, открыв огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного.

Штаб отмечает, что огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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