Депутати намагалися заїхати на авто в під’їзд багатоповерхівки на Львівщині

Двоє новообраних місцевих депутатів міської ради на позашляховику Mercedes намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів.

Джерело: заступник голови МВС Антон Геращенко у Facebook, Zaxid.net

Пряма мова Геращенка: "Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідних східцях?

Поліція звісно притягла до відповідальності та оштрафувала цих двох несповна розуму, прости Господи, депутатів, але ж тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра".

Деталі: Геращенко наголосив, що одному з депутатів 34 роки, іншому – 36.

Місцеве видання Zaxid.net розповідає, що це депутати від "Європейської солідарності" Микола Пущак та Андрій Жидачек. Останній винаймає квартиру у цій багатоповерхівці.

Видання зазначає, що автомобіль Mercedes G 500 з державною реєстрацією ВС0900ВС зареєстрований на Пущак Любов Михайлівну 1958 року народження, родичку депутата.

Upd. Пущак заперечив свою причетність до подій. "Я не розумію, про що йдеться" – сказав він журналістам.

А от Жидачек оприлюднив повідомлення стосовно нічного інциденту в Facebook.

Він каже, що за кермом був водій Пущака та він сам захотів виїхати на сходи. Тим часом депутати нібито просили і забороняли водію це робити, а той не послухав.

Новообрані політики заявили на водія в поліцію, а Жидачек вже передав кошти на відновлення пошкодженого майна будинку.

Під цим повідомленням написав заступник глави МВС Геращенко: "Вас, двох депутатів, сім’я одного з котрих є власником авто, водій не послухався?! Цікаво. що ж ви за народні обранці, яких навіть власний водій не слухається?".